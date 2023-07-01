В "Лужниках" пройдет праздник к 100-летию московского спорта. Жителей столицы приглашают принять участие в настольном футболе или хоккее. Кроме того, желающие смогут посоревноваться в сборе кубика Рубика на скорость.

На мероприятии можно будет познакомиться со знаменитостями. Среди них – футболист Артем Дзюба, фигуристки Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алина Загитова, Александра Трусова, Камила Валиева. Однако будут не только спортсмены. Например, автограф можно будет взять у певца Сергея Лазарева.

Вход на мероприятие свободны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



