Ночь московского спорта прошла в столице

31 мая в Москве состоялась самая спортивная ночь года. Масштабное мероприятие охватило 24 вида спорта и 15 локаций в центре города. Пушкинская площадь стала местом занятий сайклингом, рядом со зданием газеты "Известия" играли в стритбол, а в Новопушкинском сквере собрались поклонники фехтования.

На площадках прошли турниры, мастер-классы, показательные выступления, автограф-сессии известных спортсменов и другие мероприятия.

О событиях праздника в прямом эфире рассказали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.