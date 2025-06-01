Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 09:35

События

Ночь московского спорта прошла в столице

Ночь московского спорта прошла в столице

В Якутии провели состязания по перетаскиванию камней на расстояние

ЦСКА выиграл Кубок России в девятый раз в истории

Московский ЦСКА в девятый раз выиграл Кубок России по футболу

В "Лужниках" отметили Всероссийский день футбола

Всероссийский день футбола отметили в "Лужниках"

В Москве прошел финал всероссийского детского турнира по хоккею на Кубок адмирала Ушакова

Новости регионов: в Рязани заметили девочку за рулем автомобиля

Новости мира: наводнения в Нигерии унесли более 160 жизней

Ночь московского спорта охватит 15 площадок в центре города

31 мая в Москве состоялась самая спортивная ночь года. Масштабное мероприятие охватило 24 вида спорта и 15 локаций в центре города. Пушкинская площадь стала местом занятий сайклингом, рядом со зданием газеты "Известия" играли в стритбол, а в Новопушкинском сквере собрались поклонники фехтования.

На площадках прошли турниры, мастер-классы, показательные выступления, автограф-сессии известных спортсменов и другие мероприятия.

О событиях праздника в прямом эфире рассказали ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева.

Читайте также
спортгородвидеоМосква онлайнТатьяна СальниковаПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика