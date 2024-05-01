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01 мая, 07:30

Спорт

Москвичам рассказали, какие привилегии предоставляет сдача нормативов ГТО

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Жители столицы могут получить не только значки, свидетельствующие о сдаче нормативов ГТО, но и бонусные баллы. Так, за золотой, серебряный или бронзовый значок взрослые получают 15 000 баллов, которые можно потратить на билеты в театр, кино, пополнение карты "Тройка" или покупки в магазинах.

А детям за сдачу нормативов начисляют 20 или 40 баллов, которые прибавляются к результатам сдачи ЕГЭ при поступлении в вузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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