Москвичам рассказали, какие привилегии предоставляет сдача нормативов ГТО

Жители столицы могут получить не только значки, свидетельствующие о сдаче нормативов ГТО, но и бонусные баллы. Так, за золотой, серебряный или бронзовый значок взрослые получают 15 000 баллов, которые можно потратить на билеты в театр, кино, пополнение карты "Тройка" или покупки в магазинах.

А детям за сдачу нормативов начисляют 20 или 40 баллов, которые прибавляются к результатам сдачи ЕГЭ при поступлении в вузы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.