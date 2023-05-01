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Китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира

Китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира

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Китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира. Гроссмейстеры сыграли 14 партий с равным счетом 7:7. После этого им назначили четыре дополнительных игры. Три из них закончились ничьей, а в последней победу одержал китаец. Непомнящий с трудом сдерживал слезы после поражения.

На пресс-конференции он заявил, что имел все шансы выиграть, но его оппонент "лучше воспользовался моментами". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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