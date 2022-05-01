Московичи теперь могут чаще тренироваться на улице. Столичные парки открыли спортивный сезон с уникальной программой на свежем воздухе. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Забеги проходят в "Царицыно", сквере по Олонецкому проезду, усадьбе Воронцово, парках "Митино", "Северное Тушино", "Дружбы" и "Кузьминки". Скандинавская ходьба, гимнастика, лечебная физкультура – вот лишь несколько вариантов, чем можно заняться в парках. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.