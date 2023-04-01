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Спорт

МОК оценил решение Киева запретить украинским спортсменам соревноваться с россиянами

МОК оценил решение Киева запретить украинским спортсменам соревноваться с россиянами

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В Международном олимпийском комитете считают, что решение Киева запретить спортсменам соревноваться с россиянами только навредит украинскому спорту. Также в комитете заявили, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях.

28 марта МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов. В Национальном олимпийском комитете Украины заявили, что украинские спортсмены не станут участвовать в отборочных соревнованиях, в которых будут выступать российские атлеты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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