Российские и белорусские теннисисты смогут выступать на Уимблдоне в 2023 году

Российские и белорусские теннисисты смогут выступать на Уимблдоне в этом году. Администрация всеанглийского клуба лаун‑тенниса и крокета (AELTC), который является организатором данного турнира, заявила, что готова принимать заявки от спортсменов на участие, если они готовы соблюдать условия.

Например, на турнире запрещается выражать поддержку спецоперации. Кроме того, россияне и белорусы должны выступать в нейтральном статусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.