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01 февраля, 13:30

Спорт

Новости регионов: во Владивостоке прошли соревнования по зимнему триатлону

Новости регионов: во Владивостоке прошли соревнования по зимнему триатлону

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На острове Русский во Владивостоке прошли соревнования по зимнему триатлону. Собралось около 100 участников. Спортсмены состязались в беге, лыжной гонке и велосипедной трассе. В соревнованиях участвовали и семейные команды, где родители и дети поддерживали друг друга на дистанции. Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают популяризировать спорт и укреплять семейные ценности.

Раненого дельфина, которого выбросило на берег недалеко от Геленджика, вылечили и выпустили в море. Когда его нашли на плавниках были серьезные раны, он не мог плавать. Его передали в центр по спасению дельфинов, раны обработали, откормили и наблюдали за его состоянием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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