Кокорин заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме

Российский футболист Александр Кокорин заявил, что тюрьма – это хороший опыт, каждому мужчине следует отсидеть, чтобы прочувствовать это на себе. Он также отметил, что не жалеет о времени, проведенном в заключении.

В результате судебного разбирательства Кокорин и его брат Кирилл получили 1 год и 6 месяцев заключения в колонии общего режима, Павел Мамаев и общий друг компании Александр Протасовицкий – 1 год 5 месяцев. В сентябре 2019 года все, кроме Протасовицкого, вышли на свободу по УДО.

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