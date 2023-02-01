МОК отказался рассматривать допуск россиян на турниры с флагом и гимном

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался рассматривать доступ россиян на международные соревнования с национальным флагом и гимном. Так МОК ответили главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову, который заявил, что атлеты РФ должны участвовать в турнирах на таких же условиях, как и все остальные.

Ранее за возврат россиян на мировые состязания выступил сам МОК. Но в числе условий он назвал как раз нейтральный статус спортсменов. А тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию, допускать не планировали.

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