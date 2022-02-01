Спортсменов изолировали в антиковидном "пузыре" в Пекине

Российские спортсмены продолжают усиленно тренироваться в Китае. До Олимпиады осталось всего несколько дней. Из-за пандемии ближайшие три недели атлеты будут жить в антиковидном "пузыре", в котором все контакты с внешним миром исключены.

Однако в олимпийской деревне есть чем заняться. Китайцы попытались компенсировать неудобства от ограничений. На территории, где живут российские спортсмены, есть даже салон красоты.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. За это время будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.