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01 января, 15:15

Спорт

Четыре спорткомплекса работают для столичных любителей сноубордов и горных лыж

Четыре спорткомплекса работают для столичных любителей сноубордов и горных лыж

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Для любителей сноубордов и горных лыж в Москве работают четыре крупных спорткомплекса. Где активно провести выходные, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это "Ново-Переделкино", "Севастопольский проспект", "Куркино", "Северное Бутово". На площадках ежегодно тренируются и катаются более 800 тысяч москвичей. В составе комплексов – трассы различной сложности с перепадом высот от 14 до 48 метров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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