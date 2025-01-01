Четыре спорткомплекса работают для столичных любителей сноубордов и горных лыж

Для любителей сноубордов и горных лыж в Москве работают четыре крупных спорткомплекса. Где активно провести выходные, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это "Ново-Переделкино", "Севастопольский проспект", "Куркино", "Северное Бутово". На площадках ежегодно тренируются и катаются более 800 тысяч москвичей. В составе комплексов – трассы различной сложности с перепадом высот от 14 до 48 метров.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.