22 апреля 2013, 08:42
Минимальный штраф за нарушение ПДД увеличится до 500 рублей
Минимальный штраф за нарушение ПДД увеличится летом. С июля он составит 500, вместо нынешних ста рублей.
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание для водителей за несоблюдение правил движения на дорогах.
В частности, перевозка детей без автокресел и разговор по телефону за рулем - будут караться штрафом в размере 3 тысяч рублей.
Главное же нововведение - это накопительная система штрафных баллов. За каждые сто рублей, которые платит нарушитель, ему начисляется один балл. Если за год автомобилист набирает 200 баллов - его лишают водительского удостоверения на один год.
В ближайший месяц законопроект планируется доработать и рассмотреть после этого во втором чтении.