Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

22 апреля 2013, 08:42

Минимальный штраф за нарушение ПДД увеличится до 500 рублей

Минимальный штраф за нарушение ПДД увеличится до 500 рублей

Водители фур стали вешать автомобильные номера Московского региона

Госдума рассмотрит закон о штрафах за мат в СМИ

С 10 апреля штраф за въезд фур на МКАД увеличивается в три раза

С 10 апреля увеличивается штраф для грузовиков

В Америке штраф за курение составляет около трех тысяч рублей

На Ленинском проспекте демонтировали последнюю незаконную рекламу

ГИБДД запустила сервис онлайн-проверки неоплаченных штрафов

"Утро": в Москве увеличили штрафы за неправильную парковку

Штрафы за нарушение антитабачного закона могут увеличить до 100 тысяч

Минимальный штраф за нарушение ПДД увеличится летом. С июля он составит 500, вместо нынешних ста рублей.
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание для водителей за несоблюдение правил движения на дорогах.

В частности, перевозка детей без автокресел и разговор по телефону за рулем - будут караться штрафом в размере 3 тысяч рублей.

Главное же нововведение - это накопительная система штрафных баллов. За каждые сто рублей, которые платит нарушитель, ему начисляется один балл. Если за год автомобилист набирает 200 баллов - его лишают водительского удостоверения на один год.

В ближайший месяц законопроект планируется доработать и рассмотреть после этого во втором чтении.
штрафы ПДД Анастасия Трегубова Наиль Губаев новости
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика