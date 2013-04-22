Минимальный штраф за нарушение ПДД увеличится до 500 рублей

Минимальный штраф за нарушение ПДД увеличится летом. С июля он составит 500, вместо нынешних ста рублей.

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание для водителей за несоблюдение правил движения на дорогах.

В частности, перевозка детей без автокресел и разговор по телефону за рулем - будут караться штрафом в размере 3 тысяч рублей.

Главное же нововведение - это накопительная система штрафных баллов. За каждые сто рублей, которые платит нарушитель, ему начисляется один балл. Если за год автомобилист набирает 200 баллов - его лишают водительского удостоверения на один год.

В ближайший месяц законопроект планируется доработать и рассмотреть после этого во втором чтении.