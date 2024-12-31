2024 год стал для многих звездных пар периодом разводов

Уходящий год в России был годом семьи, однако многим знаменитостям он принес разлад в личной жизни.

Бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамова превратился в детективную историю, расследовать которую пыталась вся страна. Недавно в интернете распространилось фото, на котором Абрамов обнимает близкую подругу Алсу – Яну Юхананову. В ответ певица обвинила бывшего избранника и его адвоката в заказных статьях.

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