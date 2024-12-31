Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 декабря 2024, 09:30

Шоу-бизнес

2024 год стал для многих звездных пар периодом разводов

2024 год стал для многих звездных пар периодом разводов

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к хейтерам

"Интервью": Анастасия Волочкова – о своем образе жизни и питании

Анастасия Волочкова рассказала о своем рационе балерины

Сергей Шнуров завершил четвертый брак и вернулся к творчеству

"Интервью": Лена Катина – о том, как она принимает свой возраст

Певец Shaman объяснил причину развода с Еленой Мартыновой

Певица Лена Катина рассказала, какие гонорары звезды получают за новогодние выступления

Стали известны новые подробности бракоразводного процесса Алсу и Яна Абрамова

Певицу Нюшу заметили вместе с экс-супругом в Дубае

Уходящий год в России был годом семьи, однако многим знаменитостям он принес разлад в личной жизни.

Бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамова превратился в детективную историю, расследовать которую пыталась вся страна. Недавно в интернете распространилось фото, на котором Абрамов обнимает близкую подругу Алсу – Яну Юхананову. В ответ певица обвинила бывшего избранника и его адвоката в заказных статьях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесвидеоАнастасия БородинаЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика