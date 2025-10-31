СК РФ объявит в федеральный розыск блогера Лизу Миллер

Следственный комитет РФ намерен объявить в федеральный розыск блогера Лизу Миллер. Ее подозревают в легализации денежных средств на сумму более 130 миллионов рублей. Как сообщила руководитель пресс-службы столичного СК Юлия Иванова, установлено, что она находится на территории другого государства.

Следователи в ближайшее время планируют заочно предъявить ей обвинение. По информации СМИ, Миллер могла отмыть часть денег через покупку автомобиля Rolls-Royce. В настоящий момент блогер, предположительно, находится в Дубае. За легализацию денежных средств ей грозит до 7 лет лишения свободы.

