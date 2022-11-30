Ким Кардашьян и Канье Уэст договорились об условиях развода – СМИ

Ким Кардашьян и Канье Уэст согласовали условия развода. Как заявили в CNN, бывший супруг будет выплачивать Кардашьян алименты в размере 200 тысяч долларов ежемесячно, это около 12 миллионов рублей. Кроме того, Уэст отдаст Кардашьян дом, который он купил за 4,5 миллиона долларов, он также будет оплачивать половину расходов на образование и охрану детей.

Звездная пара рассталась в начале 2021 года. Таблоиды заявили, что Уэст специально затягивал все вопросы, связанные с разводом, в надежде, что Кардашьян к нему вернется.

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