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30 августа, 13:15

Шоу-бизнес

Правоохранительные органы арестовали активы Елены Блиновской на 64 млрд рублей

Правоохранительные органы арестовали активы Елены Блиновской на 64 млрд рублей

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Как рассказала адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова, по делу блогера были арестованы активы на сумму 64 миллиарда рублей. В нее вошли Lamorghini Urus стоимостью 38 миллионов рублей, Bentley Continental за 15 миллионов рублей, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander общей стоимостью 20 миллионов рублей. Кроме того под ограничения подпали 12 банковских и 54 расчетных счета в различных компаниях. Также обеспечительные меры были наложены на 21 помещение в Москве, Подмосковье и Ярославской области.

По словам юриста и налогового консультанта Ивана Морозова, на данный момент совокупная сумма долга Елены Блиновской составляет один миллиард 227 миллионов 978 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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