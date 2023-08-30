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30 августа, 17:45

Шоу-бизнес

Первый ресторан Dомиno Pizza открылся на Ходынском поле

Первый ресторан Dомиno Pizza открылся на Ходынском поле

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Сеть пиццерий, которую собрались развивать рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский, будет называться Dомиno Pizza. В новом названии присутствуют латинские и кириллические буквы.

Первое заведение под новой вывеской открылось на Ходынском поле. Известно, что в ресторанах будут готовить пиццу по новой рецептуре. Организаторы обещают, что тесто станет более мягким и воздушным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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