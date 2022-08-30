Бритни Спирс обвинила свою семью в сговоре с целью, как она сама высказалась, "контролировать ее жизнь". Она опубликовала 22-минутную запись о жизни под опекой отца. На видео признание певицы в том, что в детстве ее часто унижали, отец называл ее толстой и заставлял ходить в спортзал.

Родня контролировала каждый шаг, обесценивая ее, как личность. Бритни была многого лишена, хотя люди уже относились к ней, как к суперзвезде. Издевательства по словам певицы длились до 2016 года. Правда, откровения звезды на всеобщем обозрении находились всего несколько часов. Певица из Сети их уже удалила.

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