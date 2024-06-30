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30 июня, 12:15

Шоу-бизнес

Рэпера Канье Уэста заметили около отеля "Националь" в Москве

Рэпера Канье Уэста заметили около отеля "Националь" в Москве

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Американский рэпер Канье Уэст приехал в Москву, сообщила продюсер Яна Рудковская. По ее словам, музыкант остановился "в самом сердце столицы". Фанаты засняли артиста около отеля "Националь". Рядом с ним находился креативный директор его бренда, дизайнер Гоша Рубчинский.

Ранее СМИ сообщали, что Канье Уэст может дать концерт в "Лужниках" 8 июня. Позже эту информацию опровергли представители площадки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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