Прощание с Пьером Нарциссом завершилось в Москве

В траурном зале столичной Центральной клинической больницы завершилась церемония прощания с Пьером Нарциссом. Певца не стало 22 июня. Официальный диагноз – полиорганная недостаточность. У него возникли проблемы с почками.

На прощании присутствовали бывшая супруга, дочь, а также представители посольства Камеруна, откуда родом Нарцисс. Пришли знакомые и поклонники. Несколько раз дату гражданской панихиды переносили, так как не могли договориться с родственниками артиста из Камеруна. Пьера Нарцисса похоронят в фамильном склепе на родине.

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