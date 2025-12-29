Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

Вещи начали вывозить из бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной. Около дома в Хамовниках заметили фургоны, которые грузчики наполняли коробками. При этом адвокат Полины Лурье рассказала, что исполнительница отказывается съезжать до 30 декабря и требует новой отсрочки.

Снежный покров в Москве 29 декабря достиг 15 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится 30-го числа.

Городские службы будут работать все новогодние праздники в усиленном режиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В столице принимаются все необходимые меры для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.