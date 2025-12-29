Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 21:00

Шоу-бизнес

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 декабря

Несколько десятков коробок вынесли из дома Долиной в Хамовниках

Мебель и техника в бывшей квартире Долиной остались Лурье

Рейлы с платьями Ларисы Долиной вывезли из дома в Хамовниках

У бывшего дома Ларисы Долиной в Хамовниках появилась грузовая машина

Лариса Долина начала вывозить вещи из квартиры в Хамовниках

Полина Лурье не сможет заехать в свою квартиру до Нового года

Ваня Дмитриенко стал самым высокооплачиваемым артистом России в 2025 году

Американский блогер хочет получить российское гражданство

Московский городской суд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

Вещи начали вывозить из бывшей квартиры певицы Ларисы Долиной. Около дома в Хамовниках заметили фургоны, которые грузчики наполняли коробками. При этом адвокат Полины Лурье рассказала, что исполнительница отказывается съезжать до 30 декабря и требует новой отсрочки.

Снежный покров в Москве 29 декабря достиг 15 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится 30-го числа.

Городские службы будут работать все новогодние праздники в усиленном режиме, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В столице принимаются все необходимые меры для бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
шоу-бизнесобществопогодагородвидеоЕкатерина Фоменко

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика