Звезды шоу-бизнеса показали, как украсили свой дом к Новому году

Многие российские звезды шоу-бизнеса показали, как решили украсить дома к Новому году. Кто-то сделал все своими руками, а некоторые обратились за помощью к профессиональным декораторам.

Например, телеведущая Настя Ивлеева заказала дизайнерам елку в стиле Простоквашино, а певица Ольга Бузова показала ценные новогодние игрушки.

Сколько стоит праздничное оформление от профессиональных декораторов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.