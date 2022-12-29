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Шоу-бизнес

Звезды шоу-бизнеса показали, как украсили свой дом к Новому году

Звезды шоу-бизнеса показали, как украсили свой дом к Новому году

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Многие российские звезды шоу-бизнеса показали, как решили украсить дома к Новому году. Кто-то сделал все своими руками, а некоторые обратились за помощью к профессиональным декораторам.

Например, телеведущая Настя Ивлеева заказала дизайнерам елку в стиле Простоквашино, а певица Ольга Бузова показала ценные новогодние игрушки.

Сколько стоит праздничное оформление от профессиональных декораторов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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