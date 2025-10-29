Форма поиска по сайту

29 октября, 22:30

Шоу-бизнес

Полина Диброва намекнула на завершение отношений с Романом Товстиком

Бывшая модель Полина Диброва, недавно разведшаяся с телеведущим Дмитрием Дибровым, дала понять, что ее роман с миллиардером Романом Товстиком подошел к концу. На вопрос журналистов о совместной поездке с предпринимателем Диброва ответила: "Кто это?". Поклонники также заметили, что она отписалась от Товстика в социальных сетях.

В настоящее время Полина Диброва отдыхает в Южной Африке с детьми. Параллельно она развивает бизнес-проект – закрытый клуб для состоятельных женщин, который приносит около 37 миллионов рублей годового дохода. Развод Дибровых после 16 лет брака стал одним из самых обсуждаемых светских событий этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

