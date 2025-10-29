29 октября, 08:00Шоу-бизнес
Актер Хью Джекман впервые после развода появился на публике с новой возлюбленной
Голливудский актер Хью Джекман впервые после развода появился на публике с новой возлюбленной. Он приехал на премьеру фильма "Песня-грусть" вместе с актрисой Саттон Фостер.
Пара на протяжении нескольких лет периодически посещает мероприятия вместе, но официально отношения не подтверждала. Хью Джекман развелся с актрисой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Не на всю жизнь: пять звезд, которые развелись спустя долгие годы брака
- В одну реку дважды: какие звезды удачно вернулись к бывшим