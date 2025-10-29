Форма поиска по сайту

29 октября, 08:00

Шоу-бизнес

Актер Хью Джекман впервые после развода появился на публике с новой возлюбленной

Голливудский актер Хью Джекман впервые после развода появился на публике с новой возлюбленной. Он приехал на премьеру фильма "Песня-грусть" вместе с актрисой Саттон Фостер.

Пара на протяжении нескольких лет периодически посещает мероприятия вместе, но официально отношения не подтверждала. Хью Джекман развелся с актрисой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

