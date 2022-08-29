Покинувшие Россию после начала спецоперации артисты начали возвращаться в страну

В Россию начали возвращаться артисты, которые уехали за границу сразу после начала спецоперации. На родине уже заметили певицу Аллу Пугачеву и певца Валерия Меладзе. При этом они называли разные причины для своего отъезда – отпуск, лечение или гастроли.

Что заставило певцов кардинально изменить планы? И готовы ли их снова принять поклонники? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.