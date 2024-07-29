Певица Алсу намерена разделить имущество с бизнесменом Абрамовым

В пятницу, 26 июля, в Москве состоялось первое заседание о бракоразводном процессе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, оно длилось семь минут. На данный момент по бракоразводной процедуре супругам дается время на примирение – от одного до трех месяцев. Столичный суд назначил два месяца.

Известно, что певица подала на развод из-за многочисленных измен мужа. Теперь она намерена делить общую с Абрамовым недвижимость, нажитую за 18 лет брака.

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