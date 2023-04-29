Сотрудники правоохранительных органов будут искать имущество Блиновской в ОАЭ

Имущество блогера Елены Блиновской пытаются найти в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ). Правоохранительные органы направили в страну соответствующий запрос.

Если сотрудникам правоохранительных органов удастся найти имущество Блиновской на территории ОАЭ или другие ценные вещи, то они будут арестованы и пойдут в счет погашения ущерба государству по уголовному делу.

Блогера обвиняют в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и в отмывании денег. Свою вину она признала и раскаялась. Также известно, что Блиновкая уже перечислила налоговый платеж, но о какой сумме идет речь – неизвестно.

Накануне суд отправил ее под домашний арест. Блиновской грозит реальное лишение свободы.

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