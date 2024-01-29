29 января, 16:45Шоу-бизнес
Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнес-тренера Шабутдинова по делу о мошенничестве
Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера Аяза Шабутдинова. Раннее срок ареста ему продлили до 16 февраля. Защита подала жалобу, однако решение суд не изменил.
Блогера и бизнес-тренера задержали в начале ноября по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Шабутдинов предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после которых ученики якобы смогут создать сверхдоходный бизнес. Стоимость обучения доходила почти до двух миллионов рублей.
На данный момент в деле фигурирует 15 эпизодов, но их число может увеличиться до 40. Об этом рассказал адвокат обвиняемого.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.