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Общество

Новости часа: Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве – СМИ

Новости часа: Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве – СМИ

Фото израильского паспорта Собчак появились в Сети

Собчак не уведомляла МВД России о наличии у нее гражданства Израиля – СМИ

Ксении Собчак может грозить проверка в России из-за гражданства Израиля

Новости часа: цистерны с топливом загорелись после удара ВСУ в Шахтерске

Новости часа: в МИД Литвы не исключили внесения Собчак в черный список

Новости часа: МИД Литвы сообщил о возможности пересмотра решения о допуске в страну Собчак

Новости часа: погранслужба Литвы рассказала, почему не было отказано во въезде Собчак

Новости часа: в госбезопасности Литвы подтвердили местоположение Ксении Собчак

В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не является подозреваемой в деле о вымогательстве. В данный момент к ней претензий нет, сообщили источники РБК.

Более семи тысяч детей из семей мобилизованных получат пособия в упрощенном порядке. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

До 8 баллов обещают на московских дорогах в вечерний час пик 28 октября. Основные затруднения – в центре и на кольцах, заявил Дептранс.

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