Новости часа: Собчак не стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не является подозреваемой в деле о вымогательстве. В данный момент к ней претензий нет, сообщили источники РБК.

Более семи тысяч детей из семей мобилизованных получат пособия в упрощенном порядке. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

До 8 баллов обещают на московских дорогах в вечерний час пик 28 октября. Основные затруднения – в центре и на кольцах, заявил Дептранс.