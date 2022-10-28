Собчак не уведомляла МВД России о наличии у нее гражданства Израиля – СМИ

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак не уведомляла МВД России о наличии у нее гражданства Израиля. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Журналистка много раз отшучивалась на эту тему, а потом, сразу после задержания своего коммерческого директора, покинула страну, путая следы. В данный момент она находится в Литве, рассказали местные власти.

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