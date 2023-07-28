"Мемология": Бейонсе

"Мемология" в яркой и доступной форме расскажет о самых значимых общемировых мемах из современной культуры.

"Удаленное из интернета" фото Бейонсе – одна из самых известных фотографий для мемов, основанная на снятом в самый неподходящий момент кадре певицы Бейонсе во время ее выступления в 2013 году на Super Bowl XLVII. Фотографии мгновенно стали предметом обсуждения в Сети после того, как представители певицы попросили удалить некоторые изображения.

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