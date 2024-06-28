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28 июня, 12:15

Шоу-бизнес

Муж блогера Блиновской объявлен в розыск по статье УК РФ

Муж блогера Блиновской объявлен в розыск по статье УК РФ

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Мужа блогера Елены Блиновской Алексея объявили в розыск по статье УК РФ. Об этом стало известно из базы МВД России.

По неподтвержденным данным, обвинения связаны с уклонением от уплаты налогов. Сам Блиновский, согласно последней информации, находился в зоне проведения СВО.

Как писали телеграм-каналы со ссылкой на сослуживцев Блиновского, он стал пулеметчиком, хотя до этого занимался сборкой беспилотников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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