28 апреля, 18:15Шоу-бизнес
Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест
Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.
Кроме того, ей запретили пользоваться интернетом. При этом адвокат блогера рассказала, что Блиновская перечислила в бюджет значительную сумму, однако конкретные цифры не назвала.
Елену Блиновскую задержали накануне. Блогера обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании денег. По делу также проходит ее супруг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.