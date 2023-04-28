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28 апреля, 18:15

Шоу-бизнес

Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест

Блогер Блиновская отказалась давать показания в суде

Следователи запросили, чтобы блогер Блиновская не могла пользоваться интернетом

Опубликовано видео из зала суда, где избирают меру пресечения блогеру Блиновской

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Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест до 26 июня. Такое решение принял Пресненский суд Москвы.

Кроме того, ей запретили пользоваться интернетом. При этом адвокат блогера рассказала, что Блиновская перечислила в бюджет значительную сумму, однако конкретные цифры не назвала.

Елену Блиновскую задержали накануне. Блогера обвиняют в неуплате налогов почти на миллиард рублей и отмывании денег. По делу также проходит ее супруг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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