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28 апреля, 17:15

Шоу-бизнес

Блогер Блиновская отказалась давать показания в суде

Блогер Блиновская отказалась давать показания в суде

Следователи запросили, чтобы блогер Блиновская не могла пользоваться интернетом

Опубликовано видео из зала суда, где избирают меру пресечения блогеру Блиновской

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В Пресненском суде началось заседание по делу блогера Блиновской

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Следствие попросило отправить блогера Блиновскую под домашний арест

Блогер Елена Блиновская отказалась давать показания в суде. Об этом сообщил корреспондент телеканала Москва 24.

Заседание, на котором изберут меру пресечения блогеру, проходит в данный момент. Следователи настаивают на домашнем аресте и отказе в использовании связи, в том числе интернета.

Адвокат Блиновской с этим не согласен. Он попросил выбрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий – общение со свидетелями, кроме мужа. Супруг Блиновской также проходит по делу.

Защитник заявил, что блогер не пыталась скрыться от правосудия, ей не было известно об уголовном деле и она добровольно отдала загранпаспорт следователю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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