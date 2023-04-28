Блогер Блиновская отказалась давать показания в суде

Блогер Елена Блиновская отказалась давать показания в суде. Об этом сообщил корреспондент телеканала Москва 24.

Заседание, на котором изберут меру пресечения блогеру, проходит в данный момент. Следователи настаивают на домашнем аресте и отказе в использовании связи, в том числе интернета.

Адвокат Блиновской с этим не согласен. Он попросил выбрать в качестве меры пресечения запрет определенных действий – общение со свидетелями, кроме мужа. Супруг Блиновской также проходит по делу.

Защитник заявил, что блогер не пыталась скрыться от правосудия, ей не было известно об уголовном деле и она добровольно отдала загранпаспорт следователю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.