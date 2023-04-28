Опубликовано видео из зала суда, где избирают меру пресечения блогеру Блиновской

Появились кадры из зала Пресненского суда, где в данный момент избирают меру пресечения блогеру Елене Блиновской по двум статьям. Она обвиняется в уклонение от уплаты налогов и легализация денежных средств. Речь идет о сумме почти в миллиард рублей.

Свою вину блогер уже полностью признала. Теперь следствию в рамках предварительного расследования предстоит установить, кто предупредил блогера о готовящемся задержании, что являлось следственной тайной, охраняемой законом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.