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28 апреля, 16:15

Шоу-бизнес

Продавцы косметики и парфюмерии хотят устроить акцию в поддержку Блиновской

Продавцы косметики и парфюмерии хотят устроить акцию в поддержку Блиновской

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Из-за обвинения блогера Елены Блиновской в неуплате налогов в особо крупном размере она сама оказалась инструментом для поднятия охватов в соцсетях. Так, продавцы косметики и парфюмерии, которые еще даже не открыли магазин, собрались устраивать акцию якобы в поддержку создательницы марафонов.

Свою вину блогер уже полностью признала. Теперь следствию в рамках предварительного расследования предстоит установить, кто предупредил блогера о готовящемся задержании, что являлось следственной тайной, охраняемой законом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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