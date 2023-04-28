28 апреля, 16:15Шоу-бизнес
Продавцы косметики и парфюмерии хотят устроить акцию в поддержку Блиновской
Из-за обвинения блогера Елены Блиновской в неуплате налогов в особо крупном размере она сама оказалась инструментом для поднятия охватов в соцсетях. Так, продавцы косметики и парфюмерии, которые еще даже не открыли магазин, собрались устраивать акцию якобы в поддержку создательницы марафонов.
Свою вину блогер уже полностью признала. Теперь следствию в рамках предварительного расследования предстоит установить, кто предупредил блогера о готовящемся задержании, что являлось следственной тайной, охраняемой законом.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.