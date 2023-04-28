В Пресненском суде началось заседание по делу блогера Блиновской

В Пресненском суде началось заседание, на котором решат, где блогер Елена Блиновская проведет ближайшие два месяца. Следствие просит отправить ее под домашний арест, но суд может решить иначе.

Создательница марафонов вину полностью признала и раскаялась. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации денежных средств. При этом ее задержали при попытке уехать из страны.

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