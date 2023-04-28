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Новости

28 апреля, 16:15

Шоу-бизнес

В Пресненском суде началось заседание по делу блогера Блиновской

В Пресненском суде началось заседание по делу блогера Блиновской

Новости часа: для блогера Блиновской запросили домашний арест

"Актуальный репортаж": в суде решат вопрос о мере пресечения для блогера Блиновской

Новости часа: более 10 человек получили ранения после обстрела Донецка украинской армией

Новости часа: Собянин рассказал об открытии Южного речного вокзала в столице

Следствие попросило отправить блогера Блиновскую под домашний арест

Стоимость марафонов Елены Блиновской снизилась после ареста

Для блогера Блиновской запросили домашний арест

Блогера Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы

Блогера Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, где ей изберут меру пресечения

В Пресненском суде началось заседание, на котором решат, где блогер Елена Блиновская проведет ближайшие два месяца. Следствие просит отправить ее под домашний арест, но суд может решить иначе.

Создательница марафонов вину полностью признала и раскаялась. Ее обвинили в неуплате налогов и легализации денежных средств. При этом ее задержали при попытке уехать из страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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