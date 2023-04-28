Блогера Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, где ей изберут меру пресечения

Блогера Елену Блиновскую доставили в Пресненский суд Москвы, где ей изберут меру пресечения. Она обвиняется сразу по двум статьям – уклонение от уплаты налогов и легализация денежных средств. Речь идет о сумме почти в один миллиард рублей.

Свою вину блогер уже полностью признала. Теперь следствию в рамках предварительного расследования предстоит установить, кто предупредил блогера о готовящемся задержании, что являлось следственной тайной, охраняемой законом.

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