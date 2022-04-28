Даниле Козловский потребовал 128 млн рублей у видеосервиса Start

Актеру Даниле Козловскому не выплатили 125 миллионов рублей за сериал "Карамора". Как сообщили в СМИ, его компания, которая и занималась производством этого многосерийного фильма, ранее продала эксклюзивные права на картину видеосервису Start.

Сумма сделки – почти миллиард рублей. По договору актер должен был получать деньги каждый месяц равными долями. Но в марте транш не поступил из-за невыполнения обязательств. После этого Козловский направил иск в суд.

Теперь он надеется получить от бывших партнеров уже 128 миллионов, три из которых – неустойка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.