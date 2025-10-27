Форма поиска по сайту

27 октября, 16:30

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк рассказала, как выбросила свои часы Rolex

Блогер Мария Погребняк рассказала подписчикам, что случайно выбросила свои часы Rolex. Она попросила маму переложить их в пакет, чтобы отдать на чистку. Однако пакет перепутали с другим, и в итоге дорогие часы оказались на помойке вместе с мусором.

Погребняк написала, что ее "трясет" от этого и теперь приходится спешить домой, чтобы попытаться найти их до того, как вывезут мусор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

