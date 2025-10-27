Блогер Митрошина подаст гражданский иск к бывшим юристу и адвокату

Блогер Александра Митрошина направит гражданский иск к своему бывшему юристу и адвокату. Об этом сообщил супруг блогера. Обе правозащитницы являются фигурантками уголовного дела о мошенничестве и уже признали вину.

По предварительным данным, объем хищения составил 41 миллион рублей. При этом СМИ сообщали об иске на 69 миллионов рублей. Юрист и адвокат обещали Митрошиной решить вопросы с черными списками Интерпола и уголовным делом об уклонении от уплаты налогов.

