27 октября, 07:30

Музыкальный продюсер Дворцов рассказал о значении псевдонима для артиста

Многие известные артисты выступают под сценическими именами. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что яркие псевдонимы помогают запомниться публике и становятся частью сценического образа.

Имя подбирают под репертуар, стиль и характер артиста. Оно должно быть благозвучным и легко запоминающимся. Даже отдельные буквы играют роль – так, многие выбирают звучную гласную "А".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

