Новости часа: в МИД Литвы не исключили внесения Собчак в черный список

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава МИД Литвы заявил, что журналистку и телеведущую Ксению Собчак могут внести в черный список после того, как она въехала в Литву по израильскому паспорту.

Пять человек пострадали в Донецке в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили власти города.

Прокат электросамокатов в Москве будет работать как минимум до середины ноября. О сроках работы проката рассказал заммэра Максим Ликсутов.