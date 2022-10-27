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Происшествия

Новости часа: в МИД Литвы не исключили внесения Собчак в черный список

Новости часа: в МИД Литвы не исключили внесения Собчак в черный список

Новости часа: МИД Литвы сообщил о возможности пересмотра решения о допуске в страну Собчак

Новости часа: погранслужба Литвы рассказала, почему не было отказано во въезде Собчак

Новости часа: в госбезопасности Литвы подтвердили местоположение Ксении Собчак

В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

"Ночная смена": "Мисс Максим 2022" и инцидент на концерте Кэти Перри

Новости мира: тысячи иранцев вновь вышли на улицы Секкезы

Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

Коммерческому директору Собчак грозит 15 лет колонии за вымогательство – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава МИД Литвы заявил, что журналистку и телеведущую Ксению Собчак могут внести в черный список после того, как она въехала в Литву по израильскому паспорту.

Пять человек пострадали в Донецке в результате обстрела ВСУ. Об этом сообщили власти города.

Прокат электросамокатов в Москве будет работать как минимум до середины ноября. О сроках работы проката рассказал заммэра Максим Ликсутов.

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