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Новости

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Общество

Новости часа: МИД Литвы сообщил о возможности пересмотра решения о допуске в страну Собчак

Новости часа: МИД Литвы сообщил о возможности пересмотра решения о допуске в страну Собчак

Новости часа: погранслужба Литвы рассказала, почему не было отказано во въезде Собчак

Новости часа: в госбезопасности Литвы подтвердили местоположение Ксении Собчак

В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

"Ночная смена": "Мисс Максим 2022" и инцидент на концерте Кэти Перри

Новости мира: тысячи иранцев вновь вышли на улицы Секкезы

Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

Коммерческому директору Собчак грозит 15 лет колонии за вымогательство – СМИ

Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая – СМИ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД Литвы подтвердил возможность пересмотра решения о допуске в страну журналистки Ксении Собчак. Она выехала из Москвы в Литву через Белоруссию 25 октября.

Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ возможны ужесточающие поправки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Синоптики предупредили, что мокрый снег может пойти в Москве на следующей неделе. Автомобилистам рекомендуют сменить резину.

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