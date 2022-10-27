Новости часа: МИД Литвы сообщил о возможности пересмотра решения о допуске в страну Собчак

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД Литвы подтвердил возможность пересмотра решения о допуске в страну журналистки Ксении Собчак. Она выехала из Москвы в Литву через Белоруссию 25 октября.

Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ возможны ужесточающие поправки. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Синоптики предупредили, что мокрый снег может пойти в Москве на следующей неделе. Автомобилистам рекомендуют сменить резину.