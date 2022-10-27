Новости часа: погранслужба Литвы рассказала, почему не было отказано во въезде Собчак

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оснований для отказа телеведущей и журналистки Ксении Собчак во въезде в Литву не было, она предъявила израильский паспорт. Об этом заявила погранслужба страны.

Сборные России по волейболу не допустили к участию в квалификации Игр–2024 в Париже. Об этом сообщили в МОК.

Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще шести областях Украины. Такую информацию опубликовали в ТАСС.