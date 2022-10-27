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Новости

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В мире

Новости часа: погранслужба Литвы рассказала, почему не было отказано во въезде Собчак

Новости часа: погранслужба Литвы рассказала, почему не было отказано во въезде Собчак

Новости часа: в госбезопасности Литвы подтвердили местоположение Ксении Собчак

В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

"Ночная смена": "Мисс Максим 2022" и инцидент на концерте Кэти Перри

Новости мира: тысячи иранцев вновь вышли на улицы Секкезы

Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

Коммерческому директору Собчак грозит 15 лет колонии за вымогательство – СМИ

Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая – СМИ

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов дал первые показания по делу о вымогательстве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оснований для отказа телеведущей и журналистки Ксении Собчак во въезде в Литву не было, она предъявила израильский паспорт. Об этом заявила погранслужба страны.

Сборные России по волейболу не допустили к участию в квалификации Игр–2024 в Париже. Об этом сообщили в МОК.

Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще шести областях Украины. Такую информацию опубликовали в ТАСС.

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