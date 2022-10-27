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Новости часа: погранслужба Литвы рассказала, почему не было отказано во въезде Собчак
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Оснований для отказа телеведущей и журналистки Ксении Собчак во въезде в Литву не было, она предъявила израильский паспорт. Об этом заявила погранслужба страны.
Сборные России по волейболу не допустили к участию в квалификации Игр–2024 в Париже. Об этом сообщили в МОК.
Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще шести областях Украины. Такую информацию опубликовали в ТАСС.