Новости часа: в госбезопасности Литвы подтвердили местоположение Ксении Собчак

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Директор департамента госбезопасности Литвы подтвердил, что Ксения Собчак находится в их стране.

В Москве теперь можно получить назальную вакцину "Спутник". Об этом виде вакцины сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

ВВП в квартальном выражении перейдет в рост уже в 2022 году. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что адаптация экономики идет быстрее плана.