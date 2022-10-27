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Новости

11:15

Общество

Новости часа: в госбезопасности Литвы подтвердили местоположение Ксении Собчак

Новости часа: в госбезопасности Литвы подтвердили местоположение Ксении Собчак

В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

"Ночная смена": "Мисс Максим 2022" и инцидент на концерте Кэти Перри

Новости мира: тысячи иранцев вновь вышли на улицы Секкезы

Собчак выехала из Москвы в Литву через Белоруссию – СМИ

Следствие потребовало ареста директора Собчак по делу о вымогательстве

Коммерческому директору Собчак грозит 15 лет колонии за вымогательство – СМИ

Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая – СМИ

Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов дал первые показания по делу о вымогательстве

Обвинение в вымогательстве предъявили коммерческому директору Ксении Собчак

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Директор департамента госбезопасности Литвы подтвердил, что Ксения Собчак находится в их стране.

В Москве теперь можно получить назальную вакцину "Спутник". Об этом виде вакцины сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

ВВП в квартальном выражении перейдет в рост уже в 2022 году. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что адаптация экономики идет быстрее плана.

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