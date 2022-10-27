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В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

В Литве рассказали, по каким документам Собчак могла въехать в страну

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Ксения Собчак уехала из России – СМИ

Литва подтвердила, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак находится на ее территории. Об этом заявил глава департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис. По его словам, несмотря на запрет для россиян, Собчак имела право въехать в страну, как гражданка Израиля.

Тем временем в России идет расследование уголовного дела, где Собчак, как пишут СМИ, проходит подозреваемой. По обвинениям в вымогательстве 11 миллионов рублей уже арестованы ее коммерческий директор и светский хроникер, бывший главред глянца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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