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27 июня, 08:30

Шоу-бизнес

Свадьба миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес пройдет в Венеции

Свадьба миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес пройдет в Венеции

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Бракосочетание миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес пройдет в Венеции. По данным СМИ, пара потратит на торжество 50 миллионов долларов.

За четыре дня свадьбы невеста сменит 27 нарядов. Церемонию посетят около 250 гостей, среди которых голливудские звезды и семья американского президента Дональда Трампа. Для них были выкуплены все номера в пяти лучших отелях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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