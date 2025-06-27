Свадьба миллиардера Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес пройдет в Венеции

Бракосочетание миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и телеведущей Лорен Санчес пройдет в Венеции. По данным СМИ, пара потратит на торжество 50 миллионов долларов.

За четыре дня свадьбы невеста сменит 27 нарядов. Церемонию посетят около 250 гостей, среди которых голливудские звезды и семья американского президента Дональда Трампа. Для них были выкуплены все номера в пяти лучших отелях.

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