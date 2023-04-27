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27 апреля, 18:15

Шоу-бизнес

МВД РФ показало кадры во время обыска дома блогера Блиновской

МВД РФ показало кадры во время обыска дома блогера Блиновской

Юрист рассказала, грозит ли блогеру Блиновской реальный срок

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При обысках у блогера Елены Блиновской обнаружили стеллаж с элитными брендовыми вещами и украшениями. Кадры опубликовало МВД.

26 апреля против блогера возбудили уголовное дело о неуплате налогов почти в миллиард рублей. А 27 апреля она пыталась сбежать из страны, ее задержали на границе с Белоруссией. При себе у Блиновской был также билет на авиарейс Москва – Ташкент.

По данным прокуратуры, незаконно полученные деньги Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм родных, а также организацию праздничных мероприятий. Юристы считают, что ей может грозить реальный срок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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